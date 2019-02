MP e Flamengo não chegam a acordo sobre indenização das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho informaram nesta terça-feira que esgotaram as negociações com o Flamengo e não chegaram a um acordo de indenização às vítimas do incêndio que aconteceu no Ninho do Urubu deixando dez vítimas. De acordo com os órgãos, os "valores apresentados pelo clube estão aquém daquilo que as instituições entendem como minimamente razoável". O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente.

O Ministério Público e a Defensoria têm reunião marcada com as famílias para esta quarta-feira. A expectativa era apresentar valores para fechar o acordo, o que não será mais possível. De acordo com o comunicado, as famílias vão receber orientações para buscar reparação pelas perdas do incêndio no Ninho do Urubu. Ainda de acordo com o comunicado, a recusa do Flamengo foi informada por meio de ligação telefônica às 19h desta terça-feira (19).

Um incêndio deixou dez mortos, no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, no dia 8 de fevereiro. As vítimas foram atletas das categorias de base do clube, que dormiam no local. Abaixo, a íntegra da nota publicada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro:

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho informam que, esgotadas todas as tentativas de negociação, o Clube de Regatas do Flamengo recusou-se a celebrar um acordo de reparação às vítimas do incêndio ocorrido no Centro de Treinamento Ninho do Urubu com as instituições acima referidas. Os valores apresentados pelo clube estão aquém daquilo que as instituições entendem como minimamente razoável diante da enorme perda das famílias e demais envolvidos. A recusa do acordo foi informada por meio de ligação telefônica às 19h desta terça-feira (19). Encerrada a tentativa de acordo, as instituições buscarão agora reparação judicial. Já nesta quarta-feira (20), familiares dos jogadores serão atendidos pela Defensoria Pública para que sejam orientados sobre as medidas possíveis.