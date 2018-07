MP investiga expatriação de jogadores de futebol

Segundo o Ministério Público, será enviado um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para pedir que sejam remetidos os atos normativos que regulam a transferência de jogadores, além da relação de pessoas e empresas credenciadas.

O assunto atraiu a atenção do Ministério Público durante o Seminário Regional sobre Tráfico de Pessoas e Exploração Sexual, realizado pela Embaixada da Suécia e pelo Ministério da Justiça, quando recebeu documentos referentes ao tema.

De acordo com artigo 206 do Código Penal, o recrutamento de trabalhadores, mediante fraude, com o objetivo de enviá-lo para outro país é crime passível de pena de 1 a 3 anos de detenção. E o MP quer investigar se isso tem acontecido no futebol.