MP vai analisar vídeo da briga de torcedores em Santos antes do clássico

O comando do 6º BPM vai encaminhar ao Ministério Público ainda nesta segunda-feira o vídeo do confronto entre santistas e corintianos, contendo também imagens das barras de ferro, canos e porretes de madeira abandonados no local na fuga dos torcedores envolvidos.

A informação foi divulgada nesta manhã pelo capitão Bonifácio, da Polícia Militar. Ele explicou não ter sido possível deter ninguém porque a briga ocorreu numa rua fora do perímetro de segurança montado pela PM e que, com a aproximação dos policiais, todos fugiram.

"Assistindo ao vídeo feito dos moradores da rua e colocado nas redes sociais, nota-se que foi algo relativamente rápido entre dois grupos que deflagraram a briga numa rua pequena próxima ao estádio, fora do raio de segurança. Como não houve confronto conosco e os envolvidos fugiram, não houve nenhuma detenção", disse o capitão.

"O vídeo e os objetos apreendidos serão enviados ao Ministério Público que poderá determinar à Polícia Civil a instauração de inquérito e investigações para a identificação dos envolvidos", declarou.

Depois da briga perto da Vila Belmiro, duas horas e meia antes do clássico, santistas e corintianos que sofreram ferimentos se dirigiram por conta própria ao Pronto Socorro Central e quase houve novo enfrentamento. "O policiamento local agiu rapidamente e a situação voltou ao normal", afirmou o capitão.