MPE suspende 5 organizadas de grandes clubes do Rio

A torcida Urubuzada (Flamengo) foi suspensa por dois jogos do Estadual do Rio por emboscada à torcida Força Jovem do Vasco, na partida do dia 3 de dezembro. A Torcida Jovem do Flamengo foi suspensa por seis jogos por ter lançado artefato explosivo no mesmo clássico e por ter armado uma emboscada à Fúria Jovem do Botafogo.

As torcidas Young Flu, Torcida Força Jovem do Vasco e União Vascaína também foram punidas com a suspensão por uma partida em virtude de lançamento de artefatos explosivos no jogo entre Vasco e Fluminense da 37.ª rodada do último Campeonato Brasileiro.

As suspensões foram aplicadas por desrespeito a itens do Termo do Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o MPRJ em junho do ano passado. Todas as infrações foram cometidas durante os clássicos estaduais das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2011.