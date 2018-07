MPT notifica Fifa para garantir saúde de jogadores O Ministério Público do Trabalho (MPT) notificou a Fifa nesta semana com o objetivo de garantir a integridade física dos jogadores durante a Copa do Mundo. O MPT entregou uma lista de oito exigências, assinada pelo procurador Valdir Pereira da Silva, que devem ser seguidas durante a disputa do Mundial.