MTV vai transmitir o Campeonato Espanhol na Índia nas próximas três temporadas

As próximas três temporadas do Campeonato Espanhol serão transmitidas para a Índia pelo canal de televisão MTV, conforme acordo fechado entre a LaLiga (entidade que organiza a competição) e o grupo Viacom18.

"A partir da próxima temporada, 2021-22, o Campeonato Espanhol será acompanhado pelo canal de televisão MTV na Índia graças a um importante acordo com o grupo audiovisual Viacom18", informou a LaLiga nesta segunda-feira.

"O acordo cobre os 8 países do subcontinente indiano: Índia, Bangladesh, Paquistão, Butão, Nepal, Afeganistão, Sri Lanka e Maldivas, e começará a partir do agosto com o início da temporada LaLiga", acrescentou a LaLiga.

Além da MTV, os jogos do Espanhol poderão ser vistos pelo OTT Voot (serviço de vídeo sob demanda - VOD) e pela plataforma de telecomunicações Jio (o primeiro provedor de serviços digitais da Índia).

A transmissão dos jogos, que contará com comentários em inglês e hindi, tem um "alcance potencial de cerca de 800 milhões de telespectadores".

Este acordo substituiu o firmado pela LaLiga em 2018 com a plataforma Facebook, que durante as últimas três temporadas foi responsável pela transmissão do Espanhol no Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Maldivas, Sri Lanka e Paquistão .

"Agora, a LaLiga dá mais um passo em sua estratégia de expansão e se associa à MTV, fornecedora líder de entretenimento e conteúdo para jovens na Índia", informou a entidade que organiza a competição espanhola.

A LaLiga não forneceu dados sobre o valor da operação com a Viacom18, mas há três anos a imprensa avaliou a parceria com o Facebook em cerca de 90 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual).