Muamba agradece apoio e divulga foto de sua recuperação

As boas notícias sobre o estado de saúde de Fabrice Muamba não param de chegar: 13 dias depois de sofrer um colapso cardíaco na partida de seu time, o Bolton, contra o Tottenham, em Londres, o meio-campista está se recuperando bem e tem tido progressos ótimos, segundo os médicos.

Nesta sexta-feira, um amigo postou uma foto de Muamba no Twitter do jogador. Abatido, mas sorridente, o atleta aparece na imagem ainda no London Chest Hospital. “Fab quis que eu postasse esta foto para todos vocês e também quer agradecer pelo apoio esmagador”, citou o amigo.

Muamba chegou a ficar 78 minutos morto, sem batimentos cardíacos, de acordo com os médicos. Agora, o atleta já senta sozinho na cama e respira sem a ajuda de aparelhos.