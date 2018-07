Muamba aparece em 1ª foto após parada cardíaca Em recuperação de uma parada cardíaca, sofrida durante partida da Copa da Inglaterra, Fabrice Muamba teve a sua primeira foto publicada nesta sexta-feira, através do seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet. A imagem mostra o meio-campista do Bolton sorrindo, na cama do hospital em que está internado, vestindo uma jaqueta esportiva preta e com a barba por fazer.