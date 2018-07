Muamba tem longo período de recuperação pela frente

A família do meio campista do Bolton, Fabrice Muamba, declarou que ele terá que enfrentar um longo período de recuperação, depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, contra o Tottenham Hotspur.

"Apesar de Fabrice ter feito grandes progressos nos últimos dias, ele ainda está no CTI e ainda tem um longo período de recuperação pela frente," declararam a noiva de Muamba, Shauna Magunda e o pai do jogador, Marcel, em comunicado, na sexta-feira.

"Obrigada a todos pelo amor, orações e apoio que recebemos nos últimos dias."

"Temos uma gratidão especial pelas equipes médicas do Bolton e do Spurs pelo seu pronto atendimento no sábado e também somos gratos à equipe daqui do London Chest Hospital."

"Ficamos maravilhados com todos os tipos de mensagens que recebemos. O apoio que recebemos dos fãs, não apenas do Bolton, mas de fãs do futebol do mundo todo, têm nos dado muito força," eles acrescentaram.

Para mostrar o seu apoio ao jogador de 23 anos, os fãs do Bolton vão segurar cartões que criarão um mosaico onde vai estar escrito "Muamba 6", antes do jogo de sábado, contra o Blackburn Rovers, pelo campeonato inglês, segundo informações do site do time. (www.bwfc.co.uk)

Muamba desmaiou em campo no estádio White Hart Lane, pouco antes do intervalo.

O médico do Tottenham, Dr. Jonathan Tobinm disse que 15 choques de desfibrilador não conseguiram reanimar Muamba e que ele ficou "de fato morto" durante 78 minutos.

A jogo, que estava empatado em 1 a 1, foi cancelado e será disputado novamente na terça-feira.