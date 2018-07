Muda de planta nasce no gramado do Maracanã

No meio do jogo de empurra entre concessionária, Governo do Estado e Comitê Rio-2016, o gramado do Maracanã sofre com o abandono e falta de manutenção. Imagens feitas semana passada e divulgadas nesta quarta-feira revelaram o surgimento de uma muda de planta.

O gramado está sem condições de uso. A grama secou e pequenas ervas estão nascendo no local. O piso próximo ao recuo do campo está cedendo e a energia foi cortada. Ao Estado, a Concessionária Maracanã informou que não irá se manifestar sobre o assunto.

A Concessionária Maracanã solicitou à Light que transfira para o CNPJ do Comitê Rio-2016 as contas de energia elétricas vencidas, referentes aos meses de setembro e de outubro. De acordo com o consórcio, liderado pela Odebrecht, a dívida, de R$ 1,8 milhão, aparece atrelada ao CNPJ do Maracanã.

Em meio ao imbróglio, não há previsão de utilização do estádio. A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) pressiona a concessionária que administra o Maracanã para liberação do estádio para as fase finais do Campeonato Carioca.