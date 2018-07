Mudança de dono renova a esperança do Liverpool Um dia depois de finalizar a compra do Liverpool, o principal acionista do grupo New England Sports Ventures (NESV), John Henry, assistiu ao treino deste sábado e se reuniu com os jogadores do clube inglês. A mudança de comando já renovou a esperança do elenco e dos torcedores, trazendo confiança de que a má fase chegou ao fim.