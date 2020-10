Mudança de juiz e escalação de Daronco irritam Juventude para jogo com Grêmio

A mudança na escala de arbitragem do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio irritou a direção do Juventude. O clube de Caxias do Sul divulgou um "manifesto oficial" para reclamar da escolha de Anderson Daronco para apitar o jogo, em substituição a Raphael Claus.

Claus foi selecionado pela Conmebol para trabalhar em jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o que forçou a CBF a realizar a mudança na escala. O Juventude reclama da escolha por Daronco, pois considera que ele prejudicou o clube em dois jogos da última edição do Campeonato Gaúcho, diante de Internacional e Grêmio.

"A troca do trio de arbitragem seria, por si só, motivo de atenção por parte do Esporte Clube Juventude. Mas, a situação ganha gravidade quando o novo árbitro escalado é um personagem envolvido em fortes polêmicas geradas nas duas partidas do Juventude em que apitou em 2020, ambas no Campeonato Gaúcho: diante de Internacional, dia 24 de janeiro e Grêmio, dia 29 de fevereiro", afirmou o time de Caxias do Sul em nota oficial.

Na derrota para o Inter, a insatisfação do Juventude se dá por causa da marcação de um pênalti para o adversário e de uma expulsão no seu time. Já no confronto com o Grêmio, o time de Caxias do Sul reclama dos três pênaltis marcados para o adversário e da validação de um gol considerado irregular.

"Por todo o contexto, pela relação estremecida entre o Clube, atletas, dirigentes e o árbitro Anderson Daronco e pelos erros crassos nas partidas acima citadas, é impossível que o Juventude aceite cordialmente esta escala de arbitragem", acrescenta o time de Caxias do Sul.

O primeiro confronto entre Grêmio e Juventude será disputado na quinta-feira, em Porto Alegre, às 21h30. Depois, os times voltarão a duelar em 5 de novembro, no Alfredo Jaconi.