Mudança na Copa Libertadores anima Cuca pela vinda de reforços ao Palmeiras

O aumento do número de trocas de inscritos para a fase decisiva da Copa Libertadores animou o técnico Cuca, do Palmeiras, a sonhar com mais reforços. Em vez de mudar a inscrição de apenas três dos 30 relacionados, será possível fazer seis alterações para as oitavas de final, etapa em que o clube estreia no próximo dia 5, contra o Barcelona, no Equador.

Das seis alterações, quatro estão certas. O lateral Mayke, os zagueiros Luan e Juninho, além do volante Bruno Henrique chegaram ao clube depois da inscrição na fase de grupos. Esses jogadores vão entrar nas vagas de três atletas que já deixaram o Palmeiras "Vitor Hugo, Alecsandro e Rafael Marques) e de atletas da base, como Vitão e Leó Passos, ou ainda do meia Vitinho, em negociação com o Barcelona B.

"Agora posso colocar todos os quatro novos jogadores que tenho e quem sabe mais um", brincou Cuca na entrevista coletiva de sexta-feira. Recentemente a diretoria foi atrás do atacante Richarlison, do Fluminense, mas a equipe carioca recusou a proposta de R$ 44 milhões e como o atleta já fez o sétimo jogo pela Série A, não virá mais para o clube alviverde.