Mudança na gestão do Ituano leva clube ao sucesso

SÃO PAULO - O Ituano é um exemplo de sucesso na divisão entre o futebol e o departamento social de um clube. O time de Itu voltou a se destacar após a chegada de novos dirigentes, com a cabeça mais arejada e que tratam o esporte como um negócio. Juninho Paulista chegou ao Ituano em 2009, quando o clube estava "quebrado" financeiramente. Ao lado de Toninho Francischinelli e Toninho Almeida, ele conseguiu reerguer a equipe em que iniciou a carreira de jogador. Os dois empresários evitam aparecer e deixam que o ex-meia da seleção esteja na linha de frente. Francischinelli e Almeida atuam no ramo de automóveis.

Muita gente não sabe, mas Juninho é apenas o gestor do Ituano. O presidente, de fato, é Ricardo Giordani, que no fim do ano passado venceu a eleição contra Major Vieira. O dirigente é o responsável pelos outros departamentos do Ituano e deixa o futebol nas mãos de Juninho e dos outros dois empresários – os três ficam com 90% dos lucros. A prefeitura, que por muitos anos ajudou o Ituano, hoje não tem mais nenhuma relação direta com o clube, a não ser pelo Estádio Novelli Júnior, que é usado pelo Ituano como a sua casa, já que o time não tem um centro de treinamento.

Como em toda equipe do interior, a folha salarial é modesta. O elenco que disputou o Campeonato Paulista custa aos cofres do clube R$ 400 mil mensais. Juninho montou a equipe buscando reforços em vários pontos do País, principalmente no Nordeste, nas Séries B e C do Nacional. Em novembro, com 14 novos jogadores, o técnico Doriva começou a preparar o elenco para o Estadual. Por causa das dificuldades financeiras, é certo que o time será desmantelado para a Série D. "Pretendemos segurar pelo menos 60% da equipe, mas sabemos das dificuldades", disse Juninho.

Dos 11 titulares, seis terão o vínculo com o clube encerrado nos próximos dias. O lateral-direito Dick, o volante Josa e o atacante Rafael Silva têm contrato só até terça-feira. Os zagueiros Alemão e Anderson Salles ficam no clube até o dia 30 de abril. O volante Paulinho tem vínculo até o dia 20 de maio. Dos reservas, justamente o mais conhecido e experiente, o meia Marcinho é outro que pode deixar o Ituano dia 30. O goleiro Vagner, o lateral-esquerdo Dener, os meias Cristian e Jackson Caucaia e o atacante Esquerdinha têm vínculos mais longos e podem continuar no clube.

SÉRIE D

Na Série D, a base da equipe deverá ser composta por atletas do time Sub-20, que é comandado pelo ex-volante Vinícius, capitão da equipe campeã paulista de 2002. Pelo menos cinco atletas serão promovidos para o time principal. O objetivo da diretoria é conseguir o acesso para a Série C, pois assim conseguirá ter maior renda, já que passará a receber cota de TV pela transmissão de jogos. Além disso, o Ituano espera obter mais visibilidade na mídia, o que certamente será valioso para atrair patrocínios mais rentáveis do que os atuais.

Na noite de domingo, muitos torcedores do Ituano se reuniram nas ruas da cidade para festejar a conquista de um clube que, nos últimos anos, havia se acostumado a apenas lutar contra o rebaixamento.