Mudança no calendário do São Paulo tira Rodrigo Caio de clássico com Santos

O adiamento da partida entre São Paulo e Ituano pela 7ª rodada do Paulistão, que estava marcada para o dia 15 e agora acontece no dia 21, faz o zagueiro Rodrigo Caio virar desfalque do time no clássico com o Santos, dia 18, válido pela 8ª rodada.

O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino e terá de cumprir suspensão no próximo compromisso do time no Estadual. A data mudou por causa do jogo do time tricolor contra o CSA pela 2ª fase da Copa do Brasil, marcado para dia 14.

As mudanças causaram incômodo no clube paulista, que além de perder uma de suas principais peças para o clásico, terá de correr para programar a logística para a viagem a Maceió, onde enfrenta o time alagoano.

Com a nova agenda, o São Paulo perde um dia de treino, já que jogaria apenas no dia 15. Os dois dias de folga do elenco no carnaval estão mantidos.