Mudanças no ataque com Cristóvão Borges animam corintianos

A chegada de Cristóvão Borges renovou o ânimo de alguns jogadores do Corinthians, principalmente dos atacantes. A começar por Romero. O paraguaio era reserva com Tite e, agora, espera ter mais chances na equipe com o novo treinador. "Eu estava um pouco triste porque não estava jogando. Sou o artilheiro do time, é f... você ficar fora, sem jogar", desabafou Romero após a vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz, no sábado. O paraguaio marcou o segundo gol do Corinthians.

Romero soma dez gols na temporada e chegou a cogitar a possibilidade de deixar o Parque São Jorge por causa da falta de oportunidades. Com Cristóvão no lugar de Tite, a sua intenção é continuar no clube. "Agora, com a troca do treinador, ele confia no meu trabalho, valoriza meu trabalho, e fico feliz por isso", disse.

Outro que pode se firmar na equipe com a troca de treinador é Luciano. No sábado, o atacante voltou a marcar um gol depois de quase um ano de jejum. Desde agosto do ano passado, quando sofreu grave lesão no joelho direito que o tirou dos gramados por seis meses, Luciano não balançava as redes.

Assim que chegou ao clube, na semana passada, Cristóvão chamou o atacante para uma conversa particular. O treinador pediu que o atacante controlasse mais a ansiedade. "Conheço o trabalho dele e sei dos momentos distintos que passou, teve momentos bons. Ele estava trabalhando muito e com muita vontade. Essa vontade excessiva estava atrapalhando. Falei que ele iria jogar e conversei muito com ele sobre controlar essa ansiedade", revelou o treinador.