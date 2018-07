Mudanças surtem efeito, Guarani vence Santa Cruz e espanta a crise na Série B

As oito mudanças realizadas pelo técnico Vadão surtiram efeito e foram determinantes para o Guarani encerrar o jejum de oito jogos sem vitória. Na tarde deste sábado, o time campineiro bateu o Santa Cruz, por 2 a 0, no Brinco de Ouro, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A última vitória havia sido sobre o Goiás, por 1 a 0, no mês passado. O time paulista vinha de quatro derrotas seguidas. Com 31 pontos, o Guarani diminuiu a diferença do G4 para três e voltou a entrar na briga por uma vaga na elite. Já o Santa Cruz conheceu a quinta derrota seguida e entrou na zona de rebaixamento, com 23 pontos, em 17.º lugar. Nem a estreia do experiente atacante Grafite evitou novo tropeço.

Com um começo de jogo alucinante, o Guarani encaminhou a vitória já no primeiro tempo. Aos seis minutos, Willian Rocha apareceu livre entre os zagueiros após cobrança de escanteio e cabeceou no cantinho do gol: 1 a 0. Dois minutos depois, Bruno Nazário cobrou falta da intermediária e o zagueiro Ewerton Páscoa, também de cabeça, desviou e ampliou o placar. O Santa Cruz não conseguia jogar e ainda viu Bruno Nazário acertar a trave em um chute colocado.

Mas o time pernambucano foi superior no segundo tempo e merecia ter feito pelo menos um gol. Os seus atacantes, porém, não souberam aproveitar as oportunidades. Logo no primeiro minuto, Bruno Paulo chutou e Vagner defendeu. No rebote, André Luis chutou para fora com o goleiro caído.

Grafite e Bruno Paulo também assustaram, enquanto o time campineiro quase ampliou aos 41. Bruno Mendes chutou e João Ananias salvou em cima da linha. Era mesmo a tarde do Guarani. O Santa Cruz vai precisar aguardar outra chance para se livrar da crise.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 22.ª rodada. O Guarani enfrenta o Figueirense, às 19 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto o Santa Cruz recebe o CRB, às 16h30, no Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 X 0 SANTA CRUZ

GUARANI - Vagner; Lenon, Ewerton Páscoa, Willian Rocha e Gilton; Evandro, Betinho, Juninho (Richarlyson) e Bruno Nazário; Caíque (Bruno Mendes) e Rentería (Felipe Pará). Técnico: Vadão.

SANTA CRUZ - Julio César; Nininho, Sandro, Anderson Salles e Yuri; Derley, Elicarlos (João Ananias) e Léo Lima (Júlio Sheik); Bruno Paulo, André Luis (Augusto) e Grafite. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Willian Rocha, aos seis, e Ewerton Páscoa, aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Evandro (Guarani); Anderson Salles, Nininho, Derley e Bruno Paulo (Santa Cruz).

RENDA - R$ 32.166.

PÚBLICO - 2.563 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).