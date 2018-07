Mueller prevê que recorde de Messi vai durar mais 40 anos

O atacante argentino, de 25 anos, alcançou mais um recorde em sua carreira ao marcar dois gols na vitória de 2 x 1 sobre o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol, no domingo, superando os 85 gols marcados pelo alemão Mueller em 1972.

"Espero que ele marque mais alguns gols nos últimos jogos de 2012 para que esse recorde permaneça por mais 40 anos", disse Mueller em comunicado divulgado pelo Bayern de Munique, onde ele trabalha atualmente como técnico das divisões de base.

Messi, que deve ser eleito pela quarta vez seguida o melhor jogador do mundo no mês que vêm, marcou 74 gols pelo Barça e 12 pela seleção da Argentina este ano.

Ele marcou 56 gols no Espanhol, 13 na Liga dos Campeões, 3 na Copa do Rei e 2 na Supercopa Espanhola, e ainda tem mais dois jogos da liga espanhola e um da Copa do Rei a disputar antes do final do ano.

Mueller marcou 72 gols pelo Bayern e 13 pela Alemanha Ocidental em 1972. Ele tinha 27 anos quando estabeleceu o recorde.

"Meu recorde durou 40 anos -- 85 gols em 60 jogos", disse. "Agora o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, quebrou essa marca e me sinto feliz por ele."

"Messi é um jogador inacreditável, um gigante e ao mesmo tempo humilde e um profissional reservado. Messi é fantástico -- ele tem apenas um problema, não joga no Bayern."

