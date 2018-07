Mugni chega ao Flamengo prometendo assistências e dribles

RIO - Após os treinamentos desta terça-feira no Ninho do Urubu, o Flamengo apresentou oficialmente o meia argentino Lucas Mugni, de 22 anos. O jogador assinou um vínculo de quatro anos e é o sétimo reforço do clube para a temporada de 2014, o segundo estrangeiro.

Antes de chegar ao Flamengo, Mugni jogava pelo Colón, de Santa Fé, uma equipe de pouca expressão na Argentina. O meia é considerado uma promessa do futebol local e foi convocado pela seleção argentina para jogar o Super Clássico das Américas de 2012, contra o Brasil.

Na apresentação, o jogador se mostrou entusiasmado com a possibilidade de defender o Flamengo. "Sei da grandeza do clube, vou tratar de fazer o melhor possível para poder ajudar o Flamengo. Me parece ser muito bom sentir o peso desta camisa, a adrenalina que a torcida passa no Maracanã. Estou animado", afirmou o jogador.

Mugni chega ao Flamengo para ocupar uma das posições mais deficientes do time nos últimos anos: o setor de criação de jogadas. De acordo com o jogador, suas características são as necessárias para atuar no setor. "Sou mais o homem de dar o último passe. Gosto de dar assistências. Gosto de jogar bonito, dar dribles. Gosto de ficar com a bola também", disse o meia.