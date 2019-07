'Muitas pessoas duvidaram bastante da gente', afirma Daniel Alves

Um dos melhores jogadores em campo na vitória do Brasil sobre a Argentina, o lateral-direito Daniel Alves adotou tom de desabafo ao comentar a classificação da seleção à final da Copa América, na noite desta terça-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte.

"Muitas pessoas duvidaram bastante da gente. Mas a gente confia muito na nossa proposta, no nosso trabalho. Somos muito aplicados. Tudo isso é colher os frutos do que a gente planta. Falta um passo. Tudo traçado desde o princípio está se cumprindo. O nível está muito alto do futebol. A gente confia no nosso trabalho. Esta vitória é para o nosso staff, que vem apanhando muito", declarou o jogador.

Capitão da seleção brasileira pela primeira vez, Daniel Alves terá a oportunidade no domingo de levantar o troféu do título, caso a seleção vença a final - o futuro adversário vai sair do duelo entre Peru e Chile, que se enfrentarão nesta quarta-feira, em Porto Alegre.

"Pra mim, isso é o de menos. O que a gente quer é lutar até o final e coroar esse trabalho excepcional. Todo o conjunto vem se dedicando muito por um objetivo. Manter os pés no chão porque falta o segundo objetivo", comentou o experiente lateral.

Já o volante Arthur admitiu estar aliviado com a importante vitória da seleção. "É uma mistura de emoção felicidade. Todo o suor, todo o sofrimento e hoje valeu a pena. Faria dobrado de precisasse. A torcida estava jogando junto, era disso que a gente precisava", afirmou.

"A ficha não caiu ainda. Eu tenho privilégio de vestir esta camisa. É como se todo jogo fosse o primeiro", disse o jogador do Barcelona. "Todo mundo está de parabéns. Estou muito feliz, e hoje é só alegria."