'Muito feliz', Dodi espera renovar seu contrato com o Fluminense

Eleito o melhor jogador em campo na vitória do Fluminense sobre o Santos, por 3 a 1, o volante Dodi acredita que o time vai continuar evoluindo no Campeonato Brasileiro. Ele, aliás, espera renovar seu contrato, algo que está sendo discutido com a diretoria.

"Estou muito feliz aqui. Eu gosto muito do clube e espero continuar, mas é um assunto para os dirigentes resolverem com meu procurador. Espero que dê tudo certo", comentou o volante, que considerou justa a vitória pelo maior volume de jogo.

"A equipe tem se comportado bem, com todo mundo procurando ajudar. Este espírito de luta é importante", lembrou Dodi, que valorizou a vitória sobre um concorrente direto pelas primeiras posições. "O Santos é um grande time e também briga por um lugar no G-4", completou.

Com 29 pontos, o Fluminense assumiu a quarta posição e agora segue pensando nos próximos jogos. "Já temos o Fortaleza na próxima rodada e será outro jogo duro. O negócio é descansar bem, trabalhar e ir para o jogo com muita disposição", finalizou.

Sem perder há sete jogos, com quatro vitórias e três empates, o Fluminense visitará o Fortaleza no próximo sábado, no Castelão, na capital cearense, pela 19ª e última rodada do turno do Brasileirão.