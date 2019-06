Mulher acusa Neymar de estupro e registra B.O.; pai diz que jogador é vítima de extorsão

Uma mulher, que teve sua identidade preservada, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) acusando Neymar, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, de ter cometido estupro. O crime teria acontecido em Paris, na França, no dia 15 de maio, às 20h20, em um hotel de luxo da cidade. O pai do atleta rebateu a acusação e garantiu que o jogador está sendo vítima de extorsão.

No documento, a vítima relata que conheceu o jogador pelo Instagram e, após trocas de mensagens, foi convidada por Neymar para ir até Paris para um encontro. Um assessor do atacante, que a moça chamou de "Gallo", entrou em contato e passou os dados da passagem aérea e de hospedagem em Paris.

O B.O. indica que a mulher viajou em 14 de maio e no dia seguinte chegou à capital francesa, se hospedando no hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. Ela contou que Neymar chegou por volta de 20 horas no hotel, aparentemente embriagado, e após conversarem e trocarem carícias, o jogador se tornou agressivo e "mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima".

Segundo Neymar pai, a relação ocorreu, mas foi de comum acordo entre as partes. "Foi uma relação consentida, não houve estupro", garantiu, em entrevista à TV Band. "É mais uma lição que a gente aprende, que o Neymar aprende. O estrago é grande porque uma acusação dessas... A Justiça vai saber lidar com isso", continuou.

A mulher deixou a França no dia 17 de maio e explicou que, por estar abalada emocionalmente, não quis registrar o B.O. em outro país e optou por fazer em São Paulo, onde vive. O documento foi registrado na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, e um inquérito foi aberto pela delegada Juliana Lopes Bussacos.

A Secretaria de Segurança Pública, através de sua assessoria de imprensa, resumiu a situação e não forneceu maiores detalhes. "Houve uma denúncia registrada pela vítima na 6ªDDM. O inquérito policial segue em sigilo", explicou em nota.

Neste sábado, Neymar treinou com a seleção pela manhã e deixou Teresópolis em seu helicóptero, já que todo grupo recebeu folga. Ele deverá se reapresentar com o restante da equipe no início da tarde de domingo.

O jogador está com a seleção desde o último sábado, 25 de maio. Ele se apresentou três dias antes do esperado, após conseguir liberação do PSG. A saída antecipada pegou o treinador da equipe francesa, Thomas Tuchel, de surpresa.

Em Teresópolis, o jogador teve uma semana de altos e baixos. Neymar acusou dores no joelho esquerdo em treino na terça-feira e treinou apenas na academia durante dois dias. Ele retomou as atividades normalmente na sexta.