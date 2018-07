Mulher atingida por tiro no carro de Adriano deixa hospital

RIO - A jovem Adriene Cyrilo, de 20 anos, baleada na mão esquerda dentro do carro do jogador Adriano, deixou no início da tarde de hoje o hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.

A jovem estava internada desde domingo e passou na terça-feira por uma cirurgia de quatro horas para reconstrução da mão, atingida pela bala disparada acidentalmente.

O delegado que investiga o caso, Fernando Reis, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), esperava fazer na tarde desta quarta-feira uma acareação entre Adriene e o atacante Adriano, do Corinthians, para confrontar as versões apresentadas por ambos à polícia.

Das seis pessoas que estavam no carro de Adriano, a vítima, outras três mulheres e o tenente de reserva da PM Júlio César Barros de Oliveira, dono da arma, somente Adriene diz que o jogador estava no banco traseiro, local de onde partiu o tiro, de acordo com a perícia.

A polícia ainda não confirma se a acareação acontecerá mesmo nesta quarta. O que tem agendado é o depoimento formal de um vigilante da boate Barra Music, que confirmou ao delegado a versão de Adriano, de que o atleta estava sentado na parte da frente do veículo, no banco do carona.