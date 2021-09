Mulher de Cristiano Ronaldo revela que o proíbe de trocar lâmpadas em casa

Imagine um dos melhores jogadores do mundo perder jogos decisivos porque se machucou em casa ao trocar uma lâmpada. É para evitar este cenário que a mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, não deixa o marido fazer esse serviço na mansão em que vivem quando necessário.

"Se você fosse Cristiano Ronaldo, você trocaria uma lâmpada a quase 6 metros do solo? Melhor não. Cuide-se e dedique-se a ser o melhor no que faz", comentou Georgina em entrevista à revista Sportweek. Cristiano Ronaldo tem um grande foco em apresentar o melhor rendimento possível em campo, com grandes cuidados com o corpo.

Georgina ainda ressaltou que gosta das tarefas de casa. "Temos um chef e às vezes eu cozinho. E trocar uma lâmpada em nossa casa é impossível, temos tetos muito altos. Eu faço tudo dar certo. Gosto de cuidar da minha casa e da minha família", afirmou a modelo argentina.

A esposa do astro do Manchester United ainda disse que por um certo período, sentiu vergonha de ir à academia do lado dele. "No início tinha vergonha de treinar ao lado dele, afinal ele é o Cristiano Ronaldo. Mas então tudo mudou. Ele é minha inspiração. Compartilhamos a academia porque só temos uma em casa. Aprendi muito com ele. Ele me ajuda, me ensina e me motiva", disse Georgina, destacando que considera CR7 como um bom pai e 'o melhor marido' que ela poderia ter.