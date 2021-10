Mulher de Willian, do Palmeiras, anuncia perda do 4º filho do casal

A família de Willian Bigode, do Palmeiras, vive um momento muito difícil. O casal anunciou, por meio de suas redes sociais, que Loisy Coelho, a mulher do atacante, perdeu o quarto filho do casal. Antônio Miguel morreu ainda no ventre da mãe, que estava grávida de 25 semanas.

Ainda não se sabe ao certo o que levou ao óbito do bebê ainda em desenvolvimento. Willian anunciou que a descoberta aconteceu em um exame de rotina, quando o médico avisou aos pais que o filho não estava apresentando batimentos cardíacos.

A gravidez de Loisy foi anunciada em maio deste ano, quando Willian celebrou um gol contra o Santos. No último domingo, ele não esteve em campo, contra o Juventude, por problemas pessoais, segundo o Palmeiras. O casal tem outras três crianças: Daniel, Mariah e Filippa.

"Infelizmente, recebemos a pior notícia de nossas vidas", definiu Willian, em publicação nas suas redes sociais. "Fácil não está sendo. Mas continuamos firmes com os olhos na promessa. Em breve, estaremos grávidos novamente. Eu creio! Obrigado a todos que estão orando por nós, sei que não estamos sozinhos", completou o jogador.