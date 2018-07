Mulher e filhas de Pep Guardiola estavam no local de atentado

A mulher do técnico Pep Guardiola, Cristina Serra, e as duas filhas do casal, Valentina e María, estavam no show da cantora Ariana Grande, na Manchester Arena, onde um atentado deixou pelo menos 22 pessoas mortas e 59 feridas. As informações são da TV3, da Catalunha.

Segundo o canal, outros jogadores do Manchester City, equipe comandada por Guardiola, tinham parentes no show. A emissora informa que todos estão bem.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester — PepTeam (@PepTeam) 23 de maio de 2017

"Chocado. Não posso acreditar no que aconteceu ontem à noite. Minhas profundas condolências às famílias e amigos das vítimas", escreveu Guardiola na sua conta oficial no Twitter.

A família do treinador ainda está em choque com o terror vivido na noite de segunda-feira. Uma explosão aconteceu depois do fim do show. O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do atentado nesta terça-feira.