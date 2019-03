Mulher paga meia-entrada no jogo do Corinthians diante do Oeste

O Corinthians espera atrair milhares de torcedoras para o jogo diante do Oeste, domingo, na Arena Corinthians. Mulheres pagam meia-entrada na partida que pode definir a classificação corintiana à fase final do Campeonato Paulista.

“Com essa iniciativa o Corinthians mantém seu compromisso com a mulher e torna público a máxima de que lugar de mulher é onde ela quiser, e reforça o convite de que todas são bem-vindas na nossa casa”, celebra Edna Murad Hadlik, vice-presidente do Corinthians.

A promoção vale para todo ingresso comprado via Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br), em um dos postos de venda de ingresso ou na bilheteria da Arena Corinthians. A ação está relacionada à campanha # RespeitaAsMinas, que procura valorizar a presença feminina nos estádios, e representa apenas uma das iniciativas em comemoração do Dia Internacional da Mulher (8 de março).

No domingo, os atletas entrarão em campo acompanhados por meninas. Todas as participantes das ações realizadas pelo Corinthians desde o dia 1º de março nas redes sociais estarão no camarote. Após a execução do Hino Nacional, será estendido o bandeirão #RespeitaAsMinas.

No intervalo, as mulheres entraram em campo com bandeiras com as principais demandas da participação das mulheres no esporte, como combate à violência.