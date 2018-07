Müller brilha, Alemanha bate República Checa e vence a segunda nas Eliminatórias

A Alemanha bateu a República Checa por 3 a 0, neste sábado, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, e alcançou a segunda vitória em dois jogos no torneio classificatório. Com uma boa atuação, Thomas Müller marcou dois gols. Toni Kroos também balançou as redes para o time alemão no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Com o resultado, os comandados de Joachim Löw chegaram a seis pontos, empatados com a seleção do Azerbaijão, mas com melhor saldo de gols, na ponta do Grupo C. Já a República Checa estacionou no meio da tabela, com um ponto conquistado.

Atuais campeões do mundo, os alemães não deixaram a República Checa se sentir à vontade em campo. Com o controle da bola desde o início, a Alemanha conseguiu abrir o placar logo aos 13 minutos de jogo. Götze encontrou Özil na área e o meia tocou para Müller chutar no contrapé do goleiro Vaclík.

Ainda no primeiro tempo, a Alemanha passou a investir nos chutes de média distância, mas Draxler, aos 22, e Müler, aos 37, acabaram errando o alvo. Já aos 43, Kimmich recebeu na ponta direita e bateu cruzado, mas parou nas mãos do arqueiro.

Após o intervalo, a Alemanha voltou com o mesmo domínio de jogo do primeiro tempo e conseguiu ampliar aos três minutos. Kimmich encontrou Toni Kroos e o meio-campista finalizou de primeira para o fundo do gol.

Já aos 20 minutos, a Alemanha marcou o terceiro e selou a sólida vitória em casa. Hector fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. Thomas Müller se antecipou à zaga e bateu de pé esquerdo para fazer 3 a 0. Nos acréscimos, a seleção checa conseguiu descontar com Suchy, mas a arbitragem marcou impedimento de maneira equivocada e anulou o tento.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, pelo Grupo C das Eliminatórias, a seleção do Azerbaijão bateu a Noruega por 1 a 0, em casa, e assegurou um ótimo início de competição, com dois triunfos seguidos.

Em Belfast, a Irlanda do Norte aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre San Marino e se manteve invicta, com quatro pontos, na terceira posição da chave. A seleção visitante amarga a lanterna do grupo, com duas derrotas.

GRUPO F

Após a Inglaterra abrir a rodada com uma tranquila vitória por 2 a 0 sobre Malta, a Escócia deixou escapar a chance de liderar a chave ao empatar por 1 a 1 com a Lituânia, em casa. Assim, o time escocês foi a quatro pontos, na segunda posição, enquanto o time adversário chegou ao segundo empate seguido nas Eliminatórias, ficando em quarto lugar.

Também pelo Grupo F, a Eslovênia fez 1 a 0 na Eslováquia e foi a quatro pontos no torneio. Assim como Malta, a seleção eslovaca ainda não pontuou nas duas rodadas. A Inglaterra, com seis pontos, ocupa a liderança.