Müller questiona Messi na Bola de Ouro e defende prêmio a Neuer

Listado entre os 23 candidatos a concorrer pela Bola de Ouro, Thomas Müller deu sua opinião sobre quem deve ganhar o prêmio em 2014. O jogador do Bayern de Munique afirmou que Arjen Robben poderia ser um dos três finalistas no lugar de Lionel Messi e acredita que o melhor jogador do mundo do ano deve ser Manuel Neuer, seu companheiro também na seleção alemã.

"Se Ronaldo ganhar de novo, vai ser muito chato. Neuer está lá porque foi campeão do mundo e brilhou sobretudo. Seria justo se ele vencesse. No lugar de Messi, poderia estar qualquer outro. Robben, por exemplo, que jogou uma temporada excepcional, ou outros jogadores da seleção alemã, que mereciam estar na final", disse o jogador em entrevista à Sky Sport News nesta terça-feira.

Apesar de sugerir também o nome de outros alemães, Müller não se vê como um dos três melhores jogadores do mundo. "Essas eleições não são muito importantes para mim. Eu me vejo como um jogador de equipe". Além dele e de Neuer, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm e Toni Kroos foram os outros jogadores que participaram do tetra alemão da Copa do Mundo a concorrerem pelo prêmio neste ano.

O anúncio do vencedor do prêmio, disputado entre Neuer, Messi e Cristiano Ronaldo, sai em janeiro, em uma festa de gala em Zurique. Enquanto o português busca o tri, o argentino tenta aumentar sua coleção com um quinto troféu e o goleiro alemão concorre entre os três melhores do mundo pela primeira vez.