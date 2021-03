Multado por quebrar protocolo contra covid-19, Yuri, da Ponte Preta, terá de doar cestas básicas

A Ponte Preta resolveu fazer uma ação com o valor da multa do lateral Yuri. Punido pela diretoria da equipe campineira por quebrar os protocolos de saúde em combate ao novo coronavírus, o jogador precisou arcar com um valor, cujo montante não foi divulgado, que acabou sendo convertido em cestas básicas para a campanha Campinas Sem Fome.

A ação é para ajudar as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia da covid-19. Com a ajuda da Ponte Preta, devido à multa de Yuri, a campanha arrecadou 140 cestas básicas. A prefeitura ainda fará uma doação, no estilo drive-thru, nos dias 10 e 11 de abril. Outros postos de arrecadação estão distribuídos pela cidade campineira.

Leia Também Três jogadores do País de Gales são dispensados após violarem protocolo da seleção

Yuri foi multado por fazer um evento com amigos e familiares. A quebra dos protocolos, além de gerar risco à sua mulher grávida, causou mal-estar dentro da própria Ponte Preta, que viveu recentemente um surto de covid-19, tendo quase todo o elenco contaminado.

O atleta foi sentir os primeiros sintomas da covid-19 horas antes do jogo contra o Botafogo, no dia 13 de março, vencido pela equipe alvinegra por 1 a 0. O jogador foi rapidamente afastado, mas fez parte da delegação que viajou para Ribeirão Preto. Os demais jogadores tiveram as primeiras reações apenas após o duelo. Na primeira testagem, após o jogo, 12 funcionários testaram positivo para covid-19, entre atletas, comissão técnica e outros. A Ponte, desde o começo da pandemia, apresentou 32 casos.

Não se sabe se Yuri foi o transmissor, mas o atleta acabou sendo multado pela diretoria por falhar com os protocolos. Depois de tanto tempo, enfim, a Ponte Preta começará uma semana sem casos da doença.