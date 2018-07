Multas rescisórias altas impedem sonhos de jovens jogadores

SÃO PAULO - Em um momento da vida no qual ainda estão na fase de formação e desenvolvimento, alguns garotos já assinam contratos profissionais com os clubes com multas rescisórias milionárias para o exterior. A prática evita com que equipes de outros países “comprem” esses meninos a preço de banana, mas também serve de marketing para colocar os olhos precocemente em estrelas que podem nem brilhar no futuro. Além disso, os garotos precisam ter apoio familiar e profissional para não se deslumbrarem com cifras tão expressivas no início da carreira.

Quando Gabriel Barbosa, 16 anos, assinou seu primeiro contrato com o Santos, o que chamou a atenção foi o valor da multa para o exterior: R$ 131 milhões. O atacante que tem como empresário Wagner Ribeiro fez fama nas categorias de base do clube como artilheiro. Diz já ter balançado as redes mais de 600 vezes, o que lhe valeu o apelido de Gabigol. O projeto da diretoria alvinegra é comprovar o talento do rapaz na próxima edição da Copa São Paulo, em janeiro.

Seguindo as dicas dos especialistas, a família de Gabigol garante que consegue fazer bem a separação entre dinheiro e futebol. O pai do menino, Valdemir, Silva Almeida, conta ao Estado que além da grande capacidade com a bola nos pés, o garoto é bom de cabeça também. “Apesar da idade, ele já é bem esclarecido. Tem 16 anos, mas cabeça de 20. O que a gente fala para o Gabriel é para entrar em campo e jogar com alegria. Ele é um moleque sossegado e não se apega a bens materiais. O que ele gosta de fazer é jogar bola e confia muito na gente. Assim, quem toma conta da questão financeira sou eu, a mãe e o empresário.”

Desde pequeno ele já se destacava com a camisa do São Paulo. Quando tinha 8 anos, enfrentou o Santos e marcou cinco gols. Chamou a atenção de Zito, ex-jogador da equipe e que atuava na diretoria. “Ele viu meu filho e adorou. Fez o convite e, como somos todos santistas, aceitamos na hora”, afirma Valdemir. Não demorou para haver a mudança da periferia de São Bernardo para a Baixada Santista. “A gente morava na favela, somos de família bem humilde.”

Os pais viram no filho uma possibilidade de ascensão social, mas nunca forçaram a barra para isso acontecer. “Nossa vida mudou totalmente, mas eu tenho meu emprego de eletricista e sustento a família. O dinheiro do Gabriel está guardadinho para o futuro.” Junto com a filha de 10 anos e a esposa, Valdemir lembra que todos fazem questão de ir para todas as partidas. E ele não tem receio em dar um puxão de orelha quando necessário. “Quando precisa elogiar, fazemos isso, mas também se vemos alguma coisa errada, damos bronca. O comportamento é muito importante.”

OUTROS CASOS

Gabigol não está sozinho neste pequeno grupo de jovens da base com multas milionárias. O meia Robert, do Fluminense, tem 16 anos e o clube do exterior que quiser tirá-lo do Brasil precisará desembolsar R$ 190 milhões. Os meio-campistas Léo, do Corinthians, com uma multa de R$ 91,9 milhões, e Fernando Baiano, do Inter, com multa de R$ 78,7 milhões, são outros exemplos. O garoto de 17 anos do time gaúcho foi aliciado pelo Lyon, da França, que fez um contrato com o jovem, mas não foi aceito pela Fifa porque o atleta era menor de idade. Fernando Baiano retornou ao Brasil e o grupo DIS assinou com o rapaz, que foi parar novamente no Inter.

Segundo Guilherme Miranda, diretor executivo da DIS, a empresa costuma orientar bastante a família antes de fazer o contrato. A multa alta de Fernando Baiano é apenas por causa do assédio internacional e por ele já ter passado por situação de litígio entre clubes. De qualquer forma, a DIS sabe que existe um outro lado da moeda. “É uma estratégia que acaba sendo um tiro no pé. Tem gente que fala que vai colocar a multa lá em cima para fazer marketing. Tivemos vários casos e muitos se iludem achando que já chegaram lá e se acomodam”, explica o executivo.

ALGUNS NÚMEROS

R$ 190 milhões - é o valor da multa do meia Robert, do Fluminense, para transferências internacionais

R$ 131 milhões - esse valor foi estipulado no contrato profissional feito por Gabigol com o Santos

R$ 78,7 milhões - é a multa do meia Fernando Baiano com o Inter, cujo valor deve aumentar em 2013