Multicampeões, Bayern e Inter fazem final inédita em Madri

Clubes de futebol tradicionais da Europa, Bayern de Munique e Inter de Milão vinham exercendo papel de coadjuvante no cenário continental, mas voltarão a ser protagonistas neste sábado, às 15h30, com cobertura do estadao.com.br, e transmissão da Rádio Eldorado/ESPN, no Santiago Bernabéu, onde farão uma final inédita na história da Liga dos Campeões.

Essa será a 55.ª final da história da competição, a quarta disputada no estádio do Real Madrid, contadas a desde a denominação original de Copa da Europa e a de Liga dos Campeões, que apareceu na temporada 1992/1993.

Bayern e Inter são dois velhos campeões, clubes de referência e que fizeram parte importante, em épocas distintas, da história das competições no Velho Continente. Na atual temporada, as duas equipes conquistaram o Campeonato e a Copa de seus países. Com relação à Liga dos Campeões, se os alemães vencerem, será seu quinto troféu. Se os italianos levarem, somarão sua terceira conquista.

Em seus respectivos trajetos pelos diferentes torneios continentais, os finalistas de sábado se encontram apenas uma vez, nas oitavas de final da antiga Copa da Uefa (hoje Liga Europa) da temporada 1988-89. O Bayern levou a melhor. Apesar de ter sido derrotado por 2 a 0 na partida de ida, fora de casa, virou o confronto fora, vencendo por 3 a 1.

Como reconheceu há dias o técnico português José Mourinho, a final da Liga dos Campeões é "um sonho" para a Inter, que não se encontra nesta situação há 38 anos, quando perdeu para o Ajax em Roterdã. Mas para o Bayern não é diferente. O time alemão retorna à final depois de nove anos e quer repetir o sucesso de 2001, quando bateu o Valencia na final.

Apesar de sua história, o Bayern, que não tem brasileiros no elenco, não figurava entre os favoritos do torneio. Submetido à crise do futebol em seu país, a equipe engrenou no começo da temporada, com a chegada do técnico holandês Louis Van Gaal, que disputará em Madri sua terceira final de Liga dos Campeões. Pelo Ajax, foi campeão em 1994-1995 e vice em 1995-1996.

É a oitava vez em que o Bayern chega à final do principal torneio de clubes da Europa. No histórico, estão quatro títulos (1973-74, 1974-75, 1975-76 e 2000-01) e três vice-campeonatos (1981-1982, 1986-1987 e 1998-1999, além de duas Copas Intercontinentais, o antigo Mundial de Clubes (1976 e 2001), uma Recopa Europeia (1966-1967) e uma Copa da Uefa (1995-1996).

A Inter, dos brasileiros Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta, está diante de uma grande oportunidade. À sombra do grande Milan e, inclusive, dos bons tempos da Juventus, há tempo que recuperou o primeiro lugar na Itália. Acostumado às conquistas locais, sendo pentacampeão Italiano, o time finalmente pode se destacar no âmbito continental.

Já se vão 28 anos da última final de Liga dos Campeões do time de Milão, em Roterdã. Antes, em 1967, perdeu o título para o Celtic, em Lisboa. O título não vem há 45 anos, bateu o Benfica no San Siro, em 1965. Um ano antes, em Viena, superou o Real Madrid. Seu peso internacional se completa com duas Copas Intercontinentais (1964 e 1965) e três Copas da Uefa (1991, 1994 e 1998).

José Mourinho, que completa sua segunda temporada em Milão, foi contratado pela Inter para isso. O técnico português já sabe o que é ganhar a Liga dos Campeões, o que conseguiu com o Porto, em 2004, batendo o Monaco na final disputada na Alemanha.

BAYERN DE MUNIQUE x INTERNAZIONALE

Bayern de Munique - Butt, Lahm, Demichelis, Van Buyten e Badstuber; Van Bommel, Schweinsteiger, Robben, Müller e Altintop; Olic. Técnico: Louis Van Gaal.

Internazionale - Julio César, Maicon, Lúcio, Samuel e Chivu; Cambiasso, Zannetti, Stankovic (Pandev) e Sneijder; Eto’o e Milito. Técnico: José Mourinho.

Árbitro: Howard Webb (Inglaterra). Auxiliares: Michael Mullarkey e Darren Cann (ambos da Inglaterra)

Estádio: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

Data: 22/05/2010

Hora: 15h45m (de Brasília).

TV: Globo e ESPN

Rádio: Eldorado/ESPN