Multidão corintiana chega em festa para semifinal do Mundial

Torcedores do time que vivem no Japão conversaram com a reportagem e disseram que jamais tinham visto algo parecido. Pelo menos não num jogo de futebol. Segundo eles, não havia sequer comparação com os últimos clubes brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes.

Não neva em Toyota, mas faz muito frio na cidade, com temperatura de aproximadamente 7ºC. A sensação térmica, com o vento, é menor. E a tendência é que a temperatura diminua durante o jogo. Os torcedores começaram a chegar ao estádio por volta das 15h (horário local, 4h da manhã no Brasil) para o confronto, que será disputado a partir das 19h30 (8h30 da manhã desta quarta-feira no Brasil).

A ponte de acesso ao estádio foi parcialmente fechada para os torcedores caminharem da estação de trem e de metrô ao local do jogo. E veio um mar de gente. Japoneses que dirigiam seus carros na pista paralela não acreditavam no que viam. Policias precisaram conter os torcedores para que a outra pista não fosse invadida.

Uma praça de alimentação foi montada na porta do estádio. Tinha comida de estádio brasileiro mesmo: cachorro-quente, sanduíches e churrasquinho e pastel, ao preço médio de US$ 5 (R$ 11,00). Por causa do frio, muitos torcedores trocaram a cerveja pelo uísque. Boas doses. Ídolos do Corinthians também estão no Japão, entre eles Marcelinho Carioca, Ríncón e Vampeta.