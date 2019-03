Multinacional anuncia parceria com Santos para modernizar a Vila Belmiro

O Bolton Holding Group, multinacional do ramo de investimento no mercado financeiro, divulgou neste sábado que se reuniu com o presidente do Santos, José Carlos Peres, na última quinta-feira. De acordo com a empresa, as partes acertaram parcerias que vão render ao clube uma reforma para modernizar a Vila Belmiro e um novo centro de treinamento para as categorias de base.

"O presidente do Santos, José Carlos Peres, na última quinta-feira, teve uma reunião no escritório de Dubai do Bolton Holding Group, para tratar de acordos de parceria para o novo projeto de estádio da Vila Belmiro", publicou a empresa na rede social LindedIn.

Também de acordo com a empresa, Peres disse que o acordo vai resultar em "um novo estádio, um novo teto". "A Vila Belmiro é a Meca do futebol brasileiro e merecer ser um estádio moderno", afirmou Peres na publicação.

Bolton Holding Group afirma que promove "ações beneficentes ao redor do mundo, na África e em países emergentes, usando parte do lucro em investimentos para melhorar o bem-estar e a saúde, especialmente de pessoas jovens".

Fundador da Bolton Coin, a criptomoeda lançada pela empresa, Roberto Diomedi divulgou uma foto em que aparece assinando contratos com Peres. Os detalhes da negociação ainda não foram divulgados. A Vila Belmiro está em reformas desde janeiro, para adaptar o estádio às novas exigências da CBF para a disputa do Brasileiro. A data prevista para o fim dessas obras é 11 de abril.