Multinacional realiza primeiro teste em telão do Itaquerão

SÃO PAULO - O painel de LED que promete ser o grande diferencial do Itaquerão ganhou vida esta semana. Na terça-feira, a OSRAM - empresa com sede em Munique e uma das líderes mundiaIs em soluções para iluminação - realizou o primeiro teste com vídeo e imagens no telão.

A exibição contou com simulações de cenas para demonstrar o desempenho da tecnologia aplicada ao painel, que possui 170 metros de largura e 20 metros de altura. Instalado na fachada leste do estádio, o telão externo tem mais de 200 mil lâmpadas de LED, segundo informações da empresa.

“Fazer este primeiro teste e ver que tudo correu de maneira impecável, com resultado de altíssima qualidade, é extremamente gratificante. Tão gratificante quanto foi ver a reação dos operários e pessoas presentes na obra que puderam ter o privilégio de conferir as primeiras imagens deste painel único no mundo”, diz Rafael Biagioni, gerente de projetos da multinacional.

Além de representantes da OSRAM e operários, o teste contou com a presença de dirigentes do Corinthians, da Odebrecht Infraestrutura e do escritório de arquitetura CDCA, que coordena o projeto.