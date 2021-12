Quer ver o Palmeiras no Mundial de Clubes em Abu Dabi? Então prepare o bolso

Muitos torcedores do Palmeiras já estão interessados em saber os custos de viagem, hospedagem, alimentação e ingresso para o Mundial de Clubes da Fifa, a ser realizado em fevereiro de 2022, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. A organização do Mundial ainda não divulgou os valores dos ingressos, mas já dá para ter uma noção dos custos da empreitada.

Pacotes de viagem, hospedagem e tour pelo país-sede já começaram a ser comercializados, chegando a custar até R$ 18 mil, sem incluir ingressos para as partidas e dependendo do hotel reservado. O Palmeiras entra na competição na semifinal, portanto, faria duas apresentações. Passagens de avião saindo de São Paulo até Abu Dabi com ida marcada para um dia antes da estreia do time e volta um dia após a final podem ser comprados a partir de R$ 6,2 mil. Hospedagem pelos sete dias podem custar aproximadamente R$ 3 mil, enquanto um visitante pode gastar até R$ 1,5 mil com a alimentação em uma semana. Os valores estão suscetíveis a alterações.

Leia Também Palmeiras estreia no Mundial de Clubes dia 8 de fevereiro e reajusta planejamento

Em setembro, Abu Dabi liberou a entrada de brasileiros completamente vacinados contra a covid-19 sem a necessidade de cumprir a quarentena. Testes de PCR também são solicitados. Para comprovar seu status de vacinação, é preciso entrar na plataforma Al Hosn. O governo local reforçou recentemente a necessidade de a população local tomar a dose de reforço e seguir usando máscaras.

A moeda local é o dirham, mas o dólar e o euro são aceitos em vários estabelecimentos. O deslocamento dos torcedores para as partidas não deverá ser problema, apesar de o emirado não contar com metrô. Os estádios da semifinal e da final são separados apenas por 3,5 km e distantes cerca de 30 km do aeroporto.

Os adversários do Palmeiras no Mundial

O campeão da Libertadores faz sua estreia no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília). Al Jazira x Auckland City é a partida que inaugura o Mundial, marcada para 3 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília). Monterrey e Al Ahly se enfrentam no dia 5. Quem vencer encara o Palmeiras três dias depois. O time alviverde já duelou com o rival egípcio na disputa do terceiro lugar da última edição do torneio da Fifa. Na ocasião, perdeu nos pênaltis.

Se ganhar de mexicanos ou egípcios, o Palmeiras estará na final. A grande decisão está agendada para o dia 12, às 13h30, no Mohammed bin Zayed Stadium. O adversário pode ser o Chelsea. No caminho do atual campeão europeu está o saudita Al Hilal, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, o anfitrião Al Jazira ou o neozelandês Auckland City-NZL, representante da Oceania.

Veja as datas e horário dos jogos do Mundial de Clubes

3 de fevereiro

13h30 - Al Jazira x Auckland City - Mohammed bin Zayed Stadium

5 de fevereiro

13h30 - Monterrey x Al Ahly - Al Nahyan Stadium

6 de fevereiro

13h30 - Al Hilal x Al Jazira ou Auckland City - Mohammed bin Zayed Stadium

8 de fevereiro

13h30 - Palmeiras x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium

9 de fevereiro

10h30 - Disputa do 5º lugar - Al Nahyan Stadium

13h30 - Chelsea x Al Hilal, Auckland City ou Al Jazira - Mohammed bin Zayed Stadium

12 de fevereiro

10h - Disputa do 3º lugar - Al Nahyan Stadium

13h30 - Final - Mohammed bin Zayed Stadium