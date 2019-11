Mundial de Clubes 2019: saiba mais sobre os clubes que vão disputar a competição

Depois de garantir o título da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o foco do Flamengo agora passa a ser o Mundial de Clubes, no Catar, em dezembro. A rota para fechar o ano com mais um título obriga o time carioca a monitorar rivais distantes, em especial os possíveis adversários na semifinal do torneio, dia 17 de dezembro: Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Esperánce Tunis, da Tunísia.

Por falar em Mundial, o Flamengo já está garantido inclusive na edição 2021 do torneio. Daqui dois anos, na China, a Fifa vai reunir 24 clubes em um novo formato da competição, que não será mais disputada anualmente, mas sim a cada quatro anos. A novidade foi confirmada pela entidade neste ano. O time carioca será um dos seis representantes sul-americanos.

Desde a vitória sobre o River Plate, no sábado, a torcida do Flamengo começou a procurar ingressos para os jogos do Mundial. Os preços variam de 25 Ria Catariano (R$ 29) a 400 Rial Catariano (R$ 459). A compra só pode ser feita pelo site da Fifa.

O Flamengo estreia na semifinal do torneio contra o vencedor do confronto entre Al-Hilal e Esperánce Tunis. O Mundial tem início no dia 11 de dezembro, na partida entre Hienghène Sport (Nova Caledônia) e Al Sadd (Catar). Quem vencer, encara o Monterrey (México), na fase seguinte. Depois desse novo encontro, o ganhador encara o Liverpool na semifinal.

Possíveis adversários na semifinal

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Campeão asiático, o time da Arábia Saudita foi o último time do técnico Jorge Jesus antes do português se transferir para o Flamengo. O maior campeão do futebol local ganhou a Copa da Ásia no último domingo, ao bater o Urawa Reds, do Japão. O elenco conta com destaques como o francês Gomis (ex-Lion), artilheiro do torneio continental, e o ataque italiano Giovinco (ex-Juventus).

O Flamengo guarda outra coincidência com o time saudita. O meia colombiano Gustavo Cuéllar defende o Al-Hilal desde setembro deste ano. O elenco forma a base da seleção da Arábia Saudita e vários dos jogadores trabalharam com Jesus entre 2018 e 2019, quando o português foi o técnico do clube. Neste período, o Al-Hilal ganhou a Supercopa Saudita.

Esperánce Tunis (Tunísia)

Prestes a disputar o segundo mundial consecutivo, o representante africano fracassou nas tentativas anteriores, ao ser eliminado logo na estreia. O maior campeão tunisiano completa cem anos em 2019 e tem uma história ligada aos brasileiros. Campeão mundial em 1962 com a seleção, o ex-atacante Amarildo dirigiu o clube na década de 1980. O treinador Cabralzinho também comandou a equipe, já nos anos 2000.

O elenco tunisiano tem poucos estrangeiros. A equipe conquistou vaga no Mundial de Clubes em uma final polêmica da Liga dos Campeões da África contra o Wydad Casablanca, do Marrocos. Após empate fora de casa no jogo de ida, o Esperánce decidia o título dentro de casa e vencia por 1 a 0 até sofrer um gol de empate. Porém, o árbitro anulou o lance por impedimento. Os marroquinos exigiram a verificação da jogada no árbitro de vídeo, mas como a tecnologia estava com problema, a equipe se recusou a continuar a partida e deixou o gramado. Por isso, o Esperánce foi declarado campeão.

Possíveis adversários na decisão

Hienghène Sport (Nova Caledônia)

O vencedor da Liga dos Campeões da Oceania quebrou a hegemonia local dos times da Nova Zelândia. Com um elenco formado por amadores, o time entra no Mundial de Clubes na fase preliminar, quando terá de enfrentar o Al Sadd, representante do Catar. O maior orgulho do futebol da antiga colônia francesa Nova Caledônia é ter revelado o ex-meia Christian Karembeu, campeão mundial com a França em 1998 e com passagem pelo Real Madrid.

Al Sadd (Catar)

O atual campeão da Liga do Catar entra no Mundial de Clubes para representar a sede do torneio. O time forma a base da seleção nacional, que neste ano ganhou de forma inédita a Copa da Ásia. A principal estrela fica no banco de reservas. O ex-meia espanhol Xavi, ídolo do Barcelona, é o treinador da equipe desde maio deste ano. As estrelas do elenco são o também espanhol Gabi, meia com passagem pelo Atlético de Madri, e o meia Al Haydos, camisa 10 da seleção do Catar.

Monterrey (México)

O rico time mexicano estará pela quarta vez no Mundial de Clubes. O representante das Américas Central e do Norte tem como proprietário a Femsa, empresa multinacional de bebidas que controla parte da produção da Coca-Cola. O elenco tem jogadores com passagens por times europeus. Um dos destaques é o holandês Janssen, ex-Tottenham. Outros nomes conhecidos são o colombiano Pabón (ex-São Paulo), o lateral Layún e o goleiro Barovero (ex-River Plate).

Liverpool (Inglaterra)

O poderoso time inglês ganhou a Liga dos Campeões e é o favorito a ganhar a taça. Comandado pelo técnico alemão Jürgen Klopp, o clube jamais ganhou o Mundial. O elenco tem estrelas como o goleiro Alisson, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk e os atacantes Mohamed Salah e Sadio Mané. O obstáculo para o Liverpool será conciliar a disputa do torneio no Catar com a Copa da Liga Inglesa. A diretoria já avisou que vai dividir o elenco, porém não revelou qual deles é prioridade.