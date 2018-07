Mundial de Clubes começa nesta quinta com 'possíveis' rivais do Corinthians

SÃO PAULO - A 9ª edição do Mundial de Clubes da Fifa começa comendo pelas beiradas do globo antes dos jogos que reúnem os centros de excelência, Europa e América do Sul, e do esperado confronto entre Chelsea e Corinthians. Sem pompa, o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, enfrenta o Auckland City, da Nova Zelândia, às 8h45 (horário de Brasília), desta quinta em Yokohama, pelas oitavas de final do torneio. O vencedor vai enfrentar o egípcio Al Ahly, ganhador da Liga dos Campeões da África, nas quartas de final. Só então será definido o rival do Corinthians na semifinal.

O Sanfrecce está no Mundial por ter conquistado o Campeonato Japonês pela primeira vez em sua história, assegurando o posto de representante do país anfitrião. É um time rápido, com bom toque de bola e que exemplifica a evolução tática e técnica do futebol japonês. Tem jogadores bons, como Hisato Sato, Mihail Mikic e Koji Morisaki. "O Auckland é um bom time, com jogadores fortes fisicamente, mas vamos jogar da forma como estamos acostumados", afirmou Hisato Sato, capitão e artilheiro do torneio japonês.

O adversário é o Auckland City, vencedor da Liga dos Campeões da Oceania e que participa do torneio pela quarta vez. O time neozelandês nunca chegou à semifinal. "Já observamos o Hiroshima. É uma equipe técnica e com jogadores muito bons. Tudo pode acontecer em um jogo de futebol. Faremos o nosso melhor", diz o técnico Ramon Tribulietx.

Já o Auckland vai se defender e apostar em uma bola. É um time jovem e tem o jogador mais novo da história do Mundial – o atacante David Browne, de 16 anos.