Mundial de Clubes da Fifa é evento mais tuitado de 2012 no Brasil

SÃO PAULO - #DaleCorinthiansPraCimaDeles e #VaiPraCimadoChelseaTimao foram as 'hashtags' mais utilizadas pelos corintianos durante a partida final do Mundial de Clubes da Fifa desse domingo. O movimento corintiano na rede de microblogs Twitter elevou o evento à categoria do mais tuitado de 2012. Além da média de 4.365 tuítes por minuto (TPM), a final atingiu o pico no minuto seguinte ao encerramento do jogo, de 18.498 tuítes. O recorde anterior pertencia à Copa Libertadores, com 3.548 TPM.

De acordo com a rede de microblogs, a média dos 10 minutos depois do fim do jogo também foi recorde do ano, com 15.432 TPM. No total desses 10 minutos, foram postados 154.320 tuítes. As menções ao Corinthians e seus jogadores superaram o número de menções ao Chelsea praticamente durante todo o jogo. A situação se inverteu apenas nos 10 minutos finais, quando o Chelsea pressionava o Corinthians e teve boas chances de gol.