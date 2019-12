Mundial de Clubes: onde assistir Al-Sadd x Hienghene

Al-Sadd x Hienghene abrem o Mundial de Clubes, no Catar, nesta quarta-feira. O Al-Sadd é o vencedor da liga local e o Hienghene, da Nova Caledônia, vencedor da Liga dos Campeões da Oceania. A partida tem início às 14h30 (horário de Brasília) e vale pela primeira fase do torneio. Quem avançar do confronto vai enfrentar na fase seguinte o Monterrey, do México e depois o classificado deste duelo encara o Liverpool. A partida terá transmissão na TV e online.

Onde assistir Al-Sadd x Hienghene

A partida terá transmissão para todo o Brasil pelo canal SporTV .Também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal.

O Mundial de Clubes deste ano tem como destaque a presença do Flamengo, campeão da Copa Libertadores, assim como a participação do grande favorito, o Liverpool. A equipe inglesa se classificou por ter vencido a Liga dos Campeões.

O Al-Sadd se classificou ao Mundial por ter sido o campeão da última Superliga do Catar. A equipe forma a base da seleção catariana e tem como treinador o ex-meia espanhol Xavi. Até o meio do ano, ele atuava como jogador da equipe. O principal jogador do elenco é o atacante argelino Baghdad Bounedjah, artilheiro do último campeonato local com 39 gols.

O Hienghene é a grande surpresa deste Mundial. A equipe da pequena Nova Caledônia se tornou campeã continental de forma inédita ao superar na campanha as tradicionais forças locais, que são os clubes da Nova Zelândia. O elenco entra em campo no Catar com jogadores amadores.