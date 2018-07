Mundial de Clubes terá 'Momento Madiba' antes de todas as partidas

MARRAKESH - A Fifa anunciou nesta terça-feira que o Mundial de Clubes de 2013, que será iniciado nesta quarta no Marrocos com o duelo entre Raja Casablanca e Auckland City, prestará homenagem a Nelson Mandela, morto na última quinta, aos 95 anos de idade. A entidade informou que irá promover o "Momento Madiba" antes do pontapé inicial de todos os jogos do torneio, cuja final será no próximo dia 21.

O organismo que controla o futebol mundial tomou a decisão de homenagear o líder da luta contra o apartheid na África do Sul e ex-presidente sul-africano em conjunto com a Confederação Africana de Futebol (CAF), a Federação Marroquina de Futebol (FRMF) e a comunidade global da modalidade.

"Como um tributo ao legado de Nelson Mandela, o Comitê Organizador da Copa do Mundo de Clubes decidiu realizar um "Momento Madiba" antes do pontapé inicial de todos os jogos do torneio deste ano, criando uma oportunidade para que torcedores e amantes do esporte das multidões se unam e passem adiante uma mensagem de esperança e amor em todo o mundo", afirmou a Fifa, ao justificar a homenagem que fará a Mandela nesta que será a primeira edição do Mundial de Clubes realizada em solo africano.

Ao falar sobre o ícone que faleceu na semana passada, a Fifa também fez questão de lembrar o papel importante de Mandela para que a última Copa do Mundo pudesse ser realizada na África do Sul. "Esta pessoa extraordinária, símbolo de esperança, paz, perdão e reconciliação trabalhou incansavelmente para levar a alegria da Copa do Mundo da Fifa pela primeira vez ao continente africano e à sua África do Sul em 2010", destacou a nota oficial.

Representante brasileiro nesta edição do Mundial, o Atlético-MG irá desembarcar no Marrocos nesta terça-feira. A estreia da equipe na competição será no próximo dia 18, quando fará uma das semifinais contra Monterrey, Auckland City ou Raja Casablanca.