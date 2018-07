Mundial é destaque em jornal espanhol

MADRID - Assim como nos jornais brasileiros, o Mundial de Clubes é destaque da imprensa espanhola. O jornal Marca dá destaque a uma entrevista com o capitão do Barcelona Carles Puyol, que ressalta a confiança do time em um título, especialmente depois do desempenho contra o Real Madrid no fim de semana.

Já na Itália, a preocupação é com as torcidas organizadas. Cinco ultras foram presos em Milão depois de tentar depredar os ônibus do Bologna e de sua torcida, conta o jornal La Gazzetta dello Sport.

No jornal francês L'Equipe, um dos destaques foi a má atuação do português Cristiano Ronaldo, que costuma fazer algumas de suas piores apresentações pelo Real Madrid quando este enfrenta o seu principal rival, o Barcelona.

Na Inglaterra, o The Guardian divulga várias matérias sobre a derrota do britânico Amir Khan contra Lamont Peterson, em Washington. em especial uma com severas críticas ao árbitro do confronto de boxe, que teria sido demasiadamente caseiro.