Mundial no Brasil vai ser meu último, diz francês Ribéry

PARIS - O meia Franck Ribéry vai jogar sua última Copa do Mundo no Brasil, disse o jogador do Bayern de Munique nesta quarta-feira. O jogador de 31 anos, que também esteve nos Mundiais de 2006 e 2010, quer se despedir em grande estilo, conquistando o título.

"Antes de tudo, será minha última Copa do Mundo", disse ele à rádio francesa RTL. "Então, nós temos que ir (ao Brasil) para fazer algo, para tentar vencer a Copa, simplesmente isso". Ribéry, que marcou 16 gols em 80 jogos pela França, não anunciou, no entanto, sua aposentadoria com a camisa da seleção, e espera estar no elenco para a Euro 2016, a ser disputada na França.

O jogador chegou à equipe francesa pouco antes da Copa de 2006 na Alemanha e marcou seu primeiro gol pela seleção na vitória contra a Espanha por 3 x 1 nas oitavas de final. Ele jogou em todas as partidas daquele torneio, incluindo a final perdida pela França para a Itália nos pênaltis. Ribéry atuou novamente na Euro 2008, mas sofreu uma lesão ainda na fase de grupos, na qual a França foi eliminada.

A Copa de 2010 na África do Sul também terminou mal para os franceses, já que o elenco de Raymond Domenech, assolado por brigas internas, conquistou apenas um ponto na fase de grupos. Após uma discussão entre Domenech e Nicolas Anelka que resultou na expulsão do atacante, o restante da equipe se recusou a treinar e Ribéry depois foi suspenso junto com Anelka, o capitão Patrice Evra e Jérémy Toulalan.