Mundial Sub-20 vai desfalcar brasileiros na Copa Libertadores

Quem avançar do confronto entre São Paulo e Cruzeiro na Copa Libertadores terá desfalques certos nas quartas de final. Nesta quarta-feira, o técnico Alexandre Gallo anunciou a lista de convocados para o Campeonato Mundial Sub-20 e chamou dois atletas do elenco principal do clube paulista (o zagueiro Lucão e o meia Boschilia) e um dos mineiros (o atacante Judivan). Lucão foi titular em boa parte dos jogos da Libertadores.

Como a apresentação do grupo está marcada para o dia 11 de maio e as partidas de volta das oitavas de final da Libertadores serão dois dias depois, Lucão, Boschilia e Judivan vão desfalcar também a partida do Mineirão.

Curiosamente, duas das ausências mais sentidas na lista divulgada por Gallo nesta quarta-feira são de clubes que também estão na Libertadores: os atacantes Malcon, do Corinthians, e Carlos, do Atlético Mineiro. Os dois times, assim como o Inter, não tiveram atletas convocados.

Entre os destaques da convocação está o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, que só este ano teve sua primeira chance com Gallo e deverá ir ao Mundial. O treinador convocou 26 atletas e terá que fazer três cortes na lista antes da viagem à Nova Zelândia, provavelmente um goleiro (quatro foram chamados), um meia e um atacante.

Cinco atletas já atuam na Europa, com destaque para Andreas Pereira, do Manchester United, que mudou de ideia. Ele pretendia defender a seleção da Bélgica, onde cresceu, mas aceitou jogar o Mundial pelo Brasil. O volante Danilo defende o Braga, de Portugal, mas foi formado pelo Vasco. O mesmo para Caio Rangel, do Cagliari, revelado pelo Flamengo. Alef, do Olympique de Marselha, jogou duas temporadas na Ponte Preta.

Na comparação com o elenco que conquistou a vaga no Mundial pelo Campeonato Sul-Americano, a impressão é que Gallo trocou os medalhões de times grandes por jogadores menos conhecidos. Tanto é que, com três convocados, o Criciúma é o clube com mais atletas lembrados.

Entre os jogadores que ficaram de fora da lista estão o zagueiro Nathan (Palmeiras), o lateral-direito Auro (São Paulo), os meias Lucas Evangelista (Udinese), Nathan (ex-Atlético-PR, anunciado pelo Chelsea) e Gerson (Fluminense), e os atacantes Gabriel (Santos) e Thalles (Vasco). Todos são ou já foram titulares dos seus clubes.

A lista, entretanto, tem outros jogadores conhecidos. O Grêmio cedeu o meia Mateus Biteco e o atacante Yuri Mamute, ambos do seu elenco profissional. Já o Fluminense vai começar o Brasileirão sem o atacante Kenedy. O Santos não terá Caju e o Palmeiras fica sem João Pedro. Ambos são laterais-esquerdos.

O Brasil estreia no Mundial no dia 29, contra a Nigéria. Ainda pelo Grupo E, depois enfrenta Coreia do Norte e Hungria. Para Gallo, a Alemanha é a favorita ao título, um ano depois da Copa do Mundo. Vi eles sendo campeões europeus e é um time bem semelhante à equipe principal, campeã mundial no Brasil em 2014. Aliam força física à técnica e possuem ótimos jogadores."

LISTA DE CONVOCADOS:

Goleiros: Marcos (Fluminense), Jean (Bahia), Georgimy (Cruzeiro) e David (Criciúma)

Zagueiros: Marlon (Fluminense), Lucas (São Paulo), Léo Pereira (Atlético-PR) e Iago (Criciúma),

Laterais: João Pedro (Palmeiras), Rodrigo (Coritiba), Caju (Santos), Jorge (Flamengo)

Meio-campo: Danilo (Braga), Jaja (Flamengo), Mateus Biteco (Grêmio ), Alef (Olympique de Marselha), Boschilla (São Paulo), Andreas Pereira (Manchester United) e Gabriel Jesus (Palmeiras)

Atacantes: Marcos Guilherme (Atlético-PR), Judivan (Cruzeiro), Kenedy (Fluminense), Yuri (Grêmio), Caio Rangel (Cagliari), Bruno Lopes (Criciúma) e Jean Carlo (Real Madrid)