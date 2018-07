Munique se candidata a sediar jogos da Euro de 2020

BERLIM - A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta sexta-feira que escolheu a Allianz Arena, em Munique, como sua candidata a sediar partidas da Eurocopa de 2020. Os dirigentes da entidade optaram pelo estádio do Bayern de Munique em detrimento ao Estádio Olímpico de Berlim.

A Allianz Arena tem capacidade para 69 mil espectadores, cinco mil a menos do que o estádio de Berlim, que em 2006 sediou a decisão da Copa do Mundo, vencida pela Itália. Já em 1974, a decisão da Copa, vencida pela anfitriã Alemanha, foi disputada em Munique, que também sediou os Jogos Olímpicos de 1972.

"Foi uma decisão fácil, porque tivemos duas candidaturas fortes com Berlim e Munique. Estamos convencidos de que Munique tem muito boas chances de obter um pacote para a Eurocopa de 2020", disse Wolfgang Niersbach, presidente da federação alemã.

A Alemanha, com Munique, é candidata nos dois pacotes de partidas - três jogos da fase de grupos e um das quartas de final ou as duas semifinais e a final. A Eurocopa de 2020 será realizada em 13 estádios em 13 países, e o Comitê Executivo da Uefa escolherá as sedes em setembro de 2014.