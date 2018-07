Munir celebra 'sonho realizado' ao estrear na seleção da Espanha

Na temporada passada, o jovem atacante Munir El Haddadi estava no time B do Barcelona, sonhando com uma chance de atuar ao lado de alguns dos principais craques do futebol mundial. Esta oportunidade veio com a chegada do técnico Luis Enrique, que lhe deu espaço na equipe principal. Mas Munir se destacou além do esperado, marcou gols e, após somente dois jogos oficiais, foi convocado para a seleção espanhola na vaga do contundido Diego Costa.

A estreia aconteceu na goleada por 5 a 1 sobre a Macedônia, segunda, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, e Munir celebrou a realização de seu sonho. "Eu me senti muito bem, foi um sonho que se tornou realidade. Agora, preciso continuar trabalhando com meu clube."

A primeira partida de Munir com a seleção também definiu o destino de sua carreira internacional. Descendente de marroquinos, ele poderia defender o país africano, mas após ter atuado pela Espanha como profissional só poderá ser convocado pela equipe europeia. "Jogar pela Espanha foi minha decisão e eu estou muito feliz com isso", comentou.

A rápida ascensão de Munir foi exaltada pelo técnico da seleção, Vicente del Bosque, que elogiou o jogador. "Me traz grande felicidade por ter a chance de promover a estreia dele. Se ele jogar no futuro, nós sabemos que teremos um atacante muito rápido para chamar, com grande habilidade para marcar gols."