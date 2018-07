Muralha celebra fase e vê Flamengo pronto para vencer Brasileiro e Sul-Americana

O goleiro Alex Muralha tem sido um dos responsáveis pelo grande momento do Flamengo na temporada. Depois de começar o ano na reserva de Paulo Victor, ganhou a posição e a confiança do técnico Zé Ricardo com grandes atuações, que o fizeram se tornar um dos "xodós" da torcida. O reconhecimento veio com a primeira convocação para a seleção brasileira, para as partidas contra Bolívia e Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"Fico feliz. Não esperava que (a convocação) fosse acontecer nesse momento, mas fiquei extremamente contente. É algo que nos motiva muito, pois é um trabalho feito por todos, e não só meu. Todo mundo está envolvido nisso, desde o segurança que fica na portaria do CT até o treinador. Todos eles fizeram parte disso. É uma satisfação enorme", declarou nesta terça-feira.

O bom momento do goleiro coincide com uma grande fase flamenguista. Em busca do título do Campeonato Brasileiro, a equipe é vice-líder da competição, com 53 pontos, somente um abaixo do Palmeiras. Além disso, disputa as oitavas de final da Copa Sul-Americana com o Palestino e tem grandes chances de avançar às quartas, nesta quarta-feira, após vencer a ida, no Chile, por 1 a 0.

"Nosso sentimento é de brigar tanto pelo título da Copa Sul-Americana, quanto pelo do Campeonato Brasileiro. Sabemos que será difícil, mas temos elenco e grupo para isso. Nesse momento, estamos com a chave virada para a Sul-Americana. Estamos fechado nesses objetivos. Tenho total certeza que, independentemente de quem entrar em campo, dará conta do recado", avaliou.

Nesta terça-feira, o Flamengo fechou a preparação para a partida decisiva contra o Palestino, que acontecerá em Cariacica. Zé Ricardo levará novamente a campo um time reserva, que deve ter: Paulo Victor; Rodinei, Rafael Vaz, Juan e Chiquinho; Ronaldo (Márcio Araújo), Cuéllar e Alan Patrick; Fernandinho, Marcelo Cirino (Guerrero) e Emerson Sheik.