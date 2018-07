Muralha tem fratura e só volta ao Flamengo em 2013

De acordo com Marcio Tannure, médico do clube, o atleta não passará por cirurgia e fará tratamento conservador. "O Muralha está com uma fratura na base do quinto dedo do pé esquerdo e fará tratamento conservador. Não é cirúrgico. Ele só retorna ano que vem. Esse ano não joga mais", explicou.

Muralha está sem jogar desde o dia 14 de setembro. Depois disso ele sofreu uma lesão no abdômen durante um treinamento e ficou longo período afastado. Recentemente, vinha procurando buscar seu espaço de novo no time do técnico Dorival Júnior.

Nesta sexta, ele já não participou do treinamento comandado por Dorival. Na atividade, o técnico dividiu o elenco em três times e realizou um trabalho ataque contra defesa, em campo reduzido. O volante Airton, que se recupera de dores na coxa direita, não participou das atividades com o grupo e fez fisioterapia no CT.