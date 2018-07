Mureta desaba sobre arquibancada do Arruda durante treino

Imagens publicadas na imprensa pernambucana mostram pedaços de tijolos e de concreto sobre um lance de arquibancadas. Não havia ninguém no local e, por isso, ninguém se feriu. O mesmo não poderia se dizer se o incidente tivesse ocorrido durante uma partida de futebol, com a torcida presente ao estádio.

De acordo com a assessoria de imprensa do Santa Cruz, uma mureta de proteção desabou o causou o estrago. Os escombros não caíram apenas sobre os degraus da arquibancada, mas também sobre a calçada da Rua das Moças, no entorno do Arruda. Lá, também não houve registro de pessoas feridas.

Na avaliação publicada sexta-feira pelo Ministério do Esporte, o Arruda recebeu apenas duas bolas, de cinco possíveis - o sistema espelha as estrelas dadas a hotéis. No quesito "segurança", o estádio recebeu apenas duas bolas.