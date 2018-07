Muricy acha improvável que Santos contrate Aimar

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho não descarta, mas acha improvável que o Santos contrate o meia argentino Pablo Aimar, do Benfica, de Portugal. "A gente acompanha o jogador porque assiste aos jogos do Benfica. É um armador destro que está no mercado, mas daí a dizer que vai ser contratado tem uma distância muito grande".

O comandante santista minimizou o desabafo de Neymar, que protestou por estar cansado de carregar o time nas costas depois das saídas de Elano, Paulo Henrique Ganso e Borges, entre outros. "Falei sobre isso no treino, mas não adiantou. Ficam esperando que ele resolva tudo. Mas não é por maldade. São garotos e Neymar é um ídolo para eles".

Com situação cômoda no Campeonato Brasileiro, o Santos já está em clima de férias. Depois da derrota de domingo diante da Ponte Preta, em Campinas, a toalha foi jogada de uma vez. Nesta sexta-feira, os titulares fizeram um trabalho regenerativo no CT Rei Pelé e em seguida todo o elenco foi dispensado. A reapresentação está marcada para as 16 horas de segunda.